Lola : des centaines de personnes attendues pour un dernier hommage

France 2

Les préparatifs se mettent en place à Lillers (Pas-de-Calais), lundi 24 octobre, village d’où est originaire la mère de Lola. Les parents de la fillette ont précisé qu’à cette cérémonie seront accueillis tous ceux qui souhaitent lui rendre hommage. "Si ça leur fait du bien, on les soutiendra moralement", affirme une femme. Des centaines de personnes sont attendues. Elles pourront suivre les obsèques depuis le parvis la cérémonie qui sera sonorisée.

L’inhumation se fera dans la plus stricte intimité

"Moi je voudrais déposer des fleurs, me recueillir cinq minutes et après laisser la famille dans toute son intimité", déclare une autre habitante. Les parents de Lola ont appelé au respect et à la dignité, loin de l’agitation politique et médiatique. C’est aussi le souhait de l’évêque d’Arras (Pas-de-Calais), qui espère que les "gens seront très sobres, très discrets". La messe sera suivie de l’inhumation dans le cimetière du village, dans la plus stricte intimité.