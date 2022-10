Meurtre de Lola : les parents demandent d'arrêter d'utiliser "le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques", selon leur avocate

La famille de Lola, l'adolescente de 12 ans tuée à Paris le 14 octobre, a demandé vendredi 21 octobre que "cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques", lors des manifestations et sur internet, a rapporté leur avocate dans un communiqué.

Les parents de Lola souhaitent "pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due", a rappelé l'avocate, au lendemain d'une manifestation à Paris, en présence notamment d'Eric Zemmour, lors de laquelle certains manifestants portaient des pancartes sur lesquelles figurait le visage de la collégienne.