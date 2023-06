Meurthe-et-Moselle : le maire de Magnières dit avoir eu "la peur de sa vie" lors de son agression, une plainte est déposée

Deux suspects sont en garde à vue après la violente agression du maire de Magnières en Meurthe-et-Moselle. Contacté pour ramener le calme dans la salle des fêtes de sa commune pendant la nuit, l'édile a été molesté et reste en état de choc.

Le maire de Magnières (Meurthe-et-Moselle), Edouard Babel, a été agressé dans la nuit de samedi à dimanche par plusieurs personnes, alors qu'il intervenait pour tapage nocturne, rapporte dimanche 4 juin France Bleu Sud Lorraine. Joint par France Bleu, l'élu dit avoir eu "la peur de sa vie". Il a déposé plainte. Une enquête est ouverte.

>>> TÉMOIGNAGE. Tabassé par des jeunes, le maire de cette commune de Meurthe-et-Moselle a eu "la peur" de sa vie

L'agression s'est produite dans la nuit, vers 2h30 dans la salle des fêtes de la commune. Le maire est appelé pour une bagarre. Il se rend sur les lieux avec des amis pour demander le calme. Sur place, il est alors giflé, poursuivi, mis au sol et frappé par sept ou huit personnes, d'après le procureur de la république François Capin-Duhoste cité par France Bleu et qui confirme une information de l'Est Républicain.

"Je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait se passer dans nos petites communes", raconte Edouard Babel qui souffre de multiples contusions. Il ne compte pas démissionner mais dit avoir besoin de temps pour se remettre moralement de cette nuit.

Selon le parquet de Nancy, deux hommes âgés de 16 et 18 ans ont été placés en garde à vue. Le plus âgé pour "violences en réunion", "outrage" et "menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique". Le plus jeune pour "menaces de mort" et "outrages sur les forces de l'ordre" lors de son interpellation. L'enquête doit encore permettre d'identifier les autres personnes impliquées dans cette affaire.

Début mai, le maire de Saint-Brevin (Loire-Atlantique), Yannick Morez, avait présenté sa démission après l'incendie criminelle de sa maison.