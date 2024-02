Mediapart révèle de nouveaux témoignages de femmes accusant Gérard Miller d'agressions sexuelles ou de comportements inappropriés

Des nouvelles révélations à l'encontre de Gérard Miller. Dix femmes, dont trois mineures, accusent le célèbre psychanalyste de les avoir agressées sexuellement ou d’avoir eu un comportement inapproprié avec elles, entre 1995 et 2016, révèle Mediapart, mardi 6 janvier. Fin janvier, trois femmes avaient déjà accusé Gérard Miller d'agressions sexuelles et d'un viol, notamment lors de séances d'hypnose, dans le magazine Elle.

Contacté par Mediapart, Gérard Miller indique ne pas "mettre en doute un instant l’émotion, la colère et la souffrance" de ces femmes, mais il assure n’avoir "jamais contraint personne" et s’être toujours assuré de recueillir leur consentement. Il admet en revanche ne pas avoir mesuré à l’époque que la "dissymétrie" qui existait entre lui, un "homme de pouvoir", et ces femmes "plus jeunes" était "rédhibitoire". Cela le "conduirait aujourd’hui, sans aucun doute, à agir autrement", précise-t-il à Mediapart.