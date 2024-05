Marche blanche en hommage à Matisse : "On a vécu l'unité d'une ville, et la solidarité d'un département " témoigne le maire de Châteauroux

"On a vécu l'unité d'une ville, et la solidarité d'un département entier", témoigne Gil Avérous, le maire de Châteauroux (Indre) sur franceinfo samedi 4 mai, après la marche blanche en hommage à Matisse, adolescent de 15 ans tué de plusieurs coups de couteau par un jeune du même âge, le 27 avril dernier. Parmi les 8 000 personnes qui composaient le cortège silencieux, beaucoup venaient de différentes villes de l'Indre. Le maire parle d'un moment "très fort, très émouvant et de recueillement".

Il y aura "un avant et un après" ce drame, pour Gil Avérous. "On a toujours l'impression que ça se passe ailleurs, qu'une ville moyenne comme Châteauroux est à l'abri d'un événement comme celui-là, ça nous a ramené à la dure réalité", déplore le maire. Pendant la marche blanche, plusieurs administrés ont témoigné leur peur et leur sentiment d'insécurité. L'élu explique être conscient "du besoin de discuter, de se rencontrer", pour parler de ce drame et de la violence. Il assure "faire tout ce qui est possible pour que ça ne se reproduise pas".

Les obsèques du jeune homme auront lieu mardi 7 mai, non pas dans une église, mais au stade Gaston-Petit, le stade de football de Châteauroux, en hommage à la passion de Matisse pour ce sport.