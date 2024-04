Ce que l'on sait de la mort de Matisse, un adolescent de 15 ans poignardé lors d'une rixe à Châteauroux

La rixe est survenue samedi 27 avril en fin d'après-midi. Un mineur de 15 ans prénommé Matisse est mort à Châteauroux (Indre) après une bagarre. Le principal suspect, du même âge, porteur d'un couteau, a été arrêté et placé en garde à vue, tout comme la mère du jeune homme, soupçonnée d'être impliquée dans les violences, a annoncé Agnès Auboin, la procureure de la République de Châteauroux, dimanche 28 avril. Lundi, la magistrate a précisé qu'ils allaient être "tous les deux présentés devant un juge d'instruction", dans le cadre d'une information judiciaire. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de cette affaire.

Une bagarre dans un quartier résidentiel

Samedi, aux alentours de 18 heures, une rixe entre deux adolescents de 15 ans éclate dans une rue de Châteauroux, au sein du quartier Saint-Denis, décrit comme "résidentiel et classique" par le maire de la ville, qui y habite. Il s'agit d'une "bagarre avec arme blanche, en l'espèce des coups de couteau", précise le parquet dans un communiqué. L'un des deux ados est touché plusieurs fois au thorax et au dos, rapporte France 3. Il se prénomme Matisse, fils d'un restaurateur connu et en apprentissage, ont confirmé ses proches à la chaîne régionale. Le motif de la bagarre n'est pour l'instant pas connu. "Les investigations continueront à porter sur le contexte des faits, celui-ci n’étant pas clairement établi à ce jour", souligne la procureure lundi.

Certains habitants assistent à la scène. Une jeune mère de famille, Marie-Mathilde, dit avoir entendu des cris. "Quand je me suis penché, j'ai vu un jeune habillé en noir donner des coups à la victime, mais je n'ai pas vu de couteau. J'ai vu le jeune homme à terre qui disait qu'il avait mal au dos et qu'il avait froid", témoigne-t-elle auprès de France Bleu. Marie-Mathilde lance alors une couverture depuis sa fenêtre et se précipite pour descendre, où elle se retrouve avec une passante. "Quand on a soulevé son tee-shirt, on a vu les vêtements imbibés de sang. On a comprimé les plaies jusqu'à l'arrivée des pompiers", détaille la jeune femme, "choquée".

Une autre voisine explique à France 3 être "allée aider le jeune pendant qu'il agonisait". Selon elle, la mère du suspect "tapait sur le jeune" pendant qu'il était au sol. Dans un état critique lors de la prise en charge des pompiers, Matisse n'a pas survécu à ses graves blessures. Il est mort "en cours de soirée", a précisé le parquet de Châteauroux. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, a annoncé le parquet, qui a ordonné une autopsie de la victime. Les investigations sont confiées au service interrégional de police judiciaire d'Orléans et au service départemental de police judiciaire du commissariat de police de Châteauroux.

Un jeune de 15 ans et sa mère mis en cause

Deux heures après la bagarre, un adolescent, "âgé de 15 ans révolus au moment des faits", est interpellé. Il est soupçonné d'avoir porté les coups de couteau. Le suspect "n'a jamais été condamné par la justice et son casier judiciaire est vierge", précise la procureure de la République. Toutefois, selon Agnès Auboin, il est mis en cause dans deux procédures pénales, dont l'une pour des faits de vols aggravés avec violences, qui a "donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire" le 22 avril. La procureure précise qu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Cette mesure est la "seule (...) prévue par le Code de la justice pénale des mineurs", notamment "pour un mineur de son âge, sans condamnation antérieure et mis en examen pour des faits de nature correctionnelle", souligne Agnès Auboin. Cette dernière précise lundi que cette procédure n'a pas de lien avec la rixe de samedi.

Agée de 37 ans, la mère de l'adolescent suspecté, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, a également été interpellée à 20h45, puis placée en garde à vue. Car d'après "le recueil des témoignages", elle pourrait "être impliquée dans les faits de violences survenus le 27 avril", a confirmé la procureure. Cette dernière précise que cette famille est "en situation régulière" sur le territoire français, face à certaines réactions politiques. "La famille de l'agresseur présumé était connue des services sociaux. C'est une famille nombreuse qui faisait l'objet d'un accompagnement", a déclaré Gil Avérous, le maire de Châteauroux, lors d'une conférence de presse organisée lundi. "Comme beaucoup d'autres familles, et ça ne veut pas dire que ce sont des enfants délinquants", a-t-il insisté.

Une classe politique qui s'indigne de ce meurtre

Dès dimanche soir, Gil Avérous avait adressé sur le réseau social X (anciennement Twitter) ses "plus sincères condoléances et tout le soutien des Castelroussins (...) aux parents, à la famille et aux proches de la victime".

⚫️ C'est avec une profonde tristesse et une grande consternation que j'ai été informé samedi soir du décès tragique d'un adolescent suite à une rixe survenue aux alentours de 17h30, au sein du quartier Saint-Denis.



Mes pensées vont en premier lieu aux parents, à la famille et… pic.twitter.com/ibjslOc94J — Gil Avérous (@GilAverous) April 28, 2024

"Les moyens de la justice et des enquêteurs pour trouver avec précision tout le déroulé des événements, ce samedi après-midi là, existent. Il n'y a pas un manque en la matière", a-t-il complété lundi. Le maire a vanté l'utilité des 400 caméras de vidéosurveillance au sein de sa ville, "même s'il n'y avait pas de caméra sur le lieu même où se produit les faits". "Il y a un certain nombre d'auditions", a souligné Gil Avérous, qui a sous-entendu que les arrestations avaient été possibles grâce aux témoignages recueillis.

Les réactions politiques se sont multipliées lundi. Originaire de Châteauroux, le député LFI Antoine Léaument dit espérer que l'auteur soit "jugé au plus vite" et témoigne son "soutien dans ce moment terrible qui nous effondre tous". "Une sanction ferme doit être considérée comme éducative", commente l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal sur X. Le député RN du Loiret, Thomas Ménagé, a adressé ses "pensées pour sa famille et ses proches face à ce nouveau drame qui touche notre région".

D'autres personnalités politiques de droite et d'extrême droite ont utilisé ce meurtre pour dénoncer la politique migratoire de la France. "La famille de Matisse, la victime, ne souhaite pas qu'on porte ce sujet sur la place publique. Elle ne souhaite pas qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité. Ce n'est pas quelque chose qui leur ressemble pour utiliser les mots qu'ils m'ont adressés ce matin", a rétorqué le maire de Châteauroux.