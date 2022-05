Le fils du chef étoilé Yannick Alléno est mort, victime d'un accident de la route

Antoine Alléno, âgé de 24 ans, était à la tête du restaurant Burger Père et Fils. Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef d'homicide involontaire aggravé et précise qu'un homme a été placé en garde à vue.

La famille du chef cuisinier Yannick Alléno, à la tête du Pavillon Ledoyen, annonce lundi 9 mai la mort d'Antoine Alléno, restaurateur, victime d’un accident de la route survenu dans la nuit du 8 mai à Paris. "C’est avec une profonde tristesse que le chef Yannick Alléno, sa maman Isabelle, son frère Thomas, sa famille, ainsi que les équipes du Groupe Yannick Alléno vous font part du décès de leur fils, frère, collègue et ami, Antoine", indique la famille dans un communiqué transmis à franceinfo.

Antoine Alléno, âgé de 24 ans, était à la tête du restaurant Burger Père et Fils, lancé l’année dernière avec son père Yannick. "Prometteur et talentueux, Antoine appartenait à cette nouvelle génération de cuisiniers, déterminée à révolutionner le paysage gastronomique français", souligne le communiqué. La famille Alléno et leurs proches se disent "sensibles à la bienveillance et à la compréhension de tous, dans le respect de leur intimité."

Un homme en garde à vue

Le Pavillon Ledoyen, situé dans le 8e arrondissement de Paris, et le restaurant Burger Père et Fils, situé dans le 7e, resteront fermés jusqu'à nouvel ordre, précise la direction de la communication du groupe, qui insiste sur la période de "recueillement dans la plus stricte intimité familiale."

Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef d'homicide involontaire aggravé et précise qu'un homme a été placé en garde à vue "peu de temps après les faits".