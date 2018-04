Le corps de la policière disparue le 5 janvier lors d'un exercice dans la Seine a été retrouvé

La Niçoise venait d'intégrer la brigade fluviale de la police parisienne lorsqu'elle a disparu durant un exercice.

Le corps d'Amandine, une policière de 27 ans qui a disparu lors d'un exercice dans la Seine à Paris le 5 janvier dernier, a été retrouvé, annonce la préfecture de police, dimanche 29 avril. La Niçoise venait d'intégrer la brigade fluviale de la police parisienne. L'Unsa police, syndicat dont la jeune femme était adhérente, affirme que la plongeuse a été livrée à la Seine avec un équipement d'une quarantaine de kilos et n'est pas parvenue à gonfler son gilet. Selon le syndicat, la plongeuse aurait "été lâchée au mépris du protocole".

"Quant à son collègue, resté dans l’embarcation, et censé lui porter secours, il n’était pas équipé de sa bouteille d’air : lorsqu’il a plongé pour lui venir en aide, il s’est trouvé en difficulté, dans des eaux démontées et des conditions exécrables. Il a dû regagner le bateau", explique Nicolas Pucheu, secrétaire départemental adjoint de l'Unsa au Parisien. Par ailleurs, l'Unsa met en cause la préfecture de police pour avoir refusé le soutien proposé par l’unité d’élite du Raid afin de tenter de localiser le corps d’Amandine.