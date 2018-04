Policière noyée dans la Seine : un syndicat dénonce des dysfonctionnements en série

Le syndicat Unsa police, dont la jeune femme était adhérente, a consulté des documents jugés "accablants" et met en cause la hiérarchie et le déroulement de l'exercice du 5 janvier, notamment "la ligne de vie de la plongeuse" qui aurait "été lâchée au mépris du protocole".

Des pompiers recherchent le corps de la jeune policière noyée dans la Seine lors d'un exercice, le 5 janvier 2018 à Paris. (THOMAS SAMSON / AFP)

franceinfo France Télévisions