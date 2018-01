Policière disparue dans la Seine à Paris : les recherches sont interrompues

Une policière de la brigade fluviale a disparu dans la Seine à Paris, au niveau de la cathéderale de Notre-Dame, lors d'un exercice, vendredi 5 janvier. Les recherches pour la retrouver ont été interrompues en fin de journée et reprendront samedi à partir de 8h30, a appris franceinfo auprès de la préfecture de police de Paris.

La policière participait, avec ses collègues, à un exercice. Elle n'est pas remontée à la surface et n'a plus donné signe de vie depuis 10h50. Selon France Bleu Paris, elle est âgée de 27 ans et avait déjà plongé dans les conditions compliquées comme celles de ce vendredi, avec une visibilité quasi-nulle et un courant fort.

"Un exercice prévu et encadré"

"Il s'agissait d'un exercice commun de la brigade fluviale et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'était un exercice prévu et encadré", a précisé la préfecture de police.

Un hélicoptère a survolé la zone à la mi-journée. Une caméra thermique a été utilisée pour tenter de repérer la policière et un périmètre de sécurité a été déployé dans le secteur de Notre-Dame, au cœur de la capitale.

Après les intempéries des derniers jours, le niveau de la Seine est monté à Paris, qui a été placé en "vigilance jaune" et où de premières mesures préventives ont été prises au bord du fleuve.