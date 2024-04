L'ex-épouse de Dany Leprince placée sous le statut de témoin assisté

Martine Compain a été auditionnée et placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre du quadruple meurtre pour lequel son ex-mari, Dany Leprince a été accusé et condamné à la perpétuité.

Martine Compain, l'ex-femme de Dany Leprince, a été placée sous le statut de témoin assisté mardi 9 avril dans l'enquête ouverte pour faire la lumière sur le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué, en Sarthe, il y a trente ans, a appris France Bleu Maine auprès de l'avocat de Martine Compain.

Ce statut de témoin assisté lui a été notifié au terme d'une audition de près de quatre heures. Elle restera en liberté. "Cela confirme", selon son avocat Me William Bourdon, qu'il n'existe aujourd'hui pas plus de charges contre elle qu'il n'en existait hier", rapporte France Bleu.

En septembre 1994, le frère de Dany, Christian Leprince, ainsi que son épouse Brigitte et leurs deux filles, Sandra, dix ans et Audrey, six ans, ont été assassinés chez eux, à l'arme blanche. Dany Leprince avait avoué les meurtres en garde à vue, avant de se rétracter. Condamné à perpétuité en 1997, il était sorti de détention en 2012. Il clame son innocence et accuse son ex-femme depuis plusieurs années. Une enquête a été ouverte contre X en 2014 à la suite de la plainte du père de Dany Leprince.