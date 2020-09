Violences à Dijon en juin 2020 : deux nouvelles personnes interpellées, placées en détention provisoire et mises en examen

Les deux hommes sont âgés de 30 ans et ont déjà eu des démêlés avec la justice. Au total, 11 personnes sont mises en examen dans ce dossier.

Deux nouvelles personnes ont été mises en examen jeudi 17 septembre dans le cadre de l’enquête sur les violences qui ont éclaté à Dijon mi-juin, a indiqué le procureur de la République de Dijon dans un communiqué. Les deux hommes de la communauté dite "Tchéchène" ont été interpellés simultanément mardi 15 et jeudi 16 septembre, à Bron (Rhône) et Draveil (Essonne) par les enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire (DIPJ) de Dijon, avec le soutien de la DIPJ de Lyon et de l’office central de lutte contre le crime organisé.

Les deux individus, présentés jeudi à un juge, ont été placés en détention provisoire et mis en examen, le premier pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d’emprisonnement', "violences aggravées par trois circonstances (arme, réunion, en raison de l’appartenance, vraie ou supposée des victimes, à une ethnie, une nation ou une prétendue race)", "participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations" et "dégradations aggravées". Le second a été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d’emprisonnement", "participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations" et "violences aggravées en raison de l’origine de la victime".

Deux hommes déjà connus de la justice

Le premier homme, âgé de 30 ans, habite Nice. Il n'a jamais été condamné mais a déjà été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une autre information judiciaire ouverte pour des faits d’association de malfaiteur et d’escroquerie en bande organisée notamment. Le deuxième homme interpellé est domicilié à Dole (Jura). Âgé de 30 ans, il a déjà condamné à sept reprises pour des faits relativement anciens.

Le samedi 20 juin, une information judiciaire a été ouverte à la suite des violences perpétrées à Dijon les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin. Six personnes issues de la communauté dite "Tchéchène" ont déjà été mises en examen entre les 20 juin et 3 juillet et trois autres les 9 et 10 juillet. Six autres personnes avaient été placées en garde à vue entre le 7 et le 9 juillet, pour des faits de violences aggravées. "Il s’agit des faits de violences qui semblent à l’origine de ce dossier", précise le parquet de Dijon, et qui ont été commis dans la nuit du 9 au 10 juin 2020 à l’encontre de victimes issues de la communauté dite "Tchétchène", par un groupe de personnes "désignées comme d’origine maghrébine".