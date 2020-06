Violences à Dijon : quatre personnes ont été mises en examen, annonce le procureur de la République

Les quatre hommes sont âgésde 23 à 53 ans. Ils ont notamment été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de délit passibles de 10 ans d'emprisonnement et violences aggravées".

Quatre personnes ont été mises en examen après les violences urbaines commises à Dijon, a annoncé samedi 20 juin le procureur de la République de Dijon. "Ce à quoi nous avons assisté était tout à fait imprévisible et inhabituel", a commenté Eric Mathais, en précisant qu'il y avait environ "20 victimes physiques identifiées". Six personnes avaient d'abord été interpellés, mais deux d'entre eux ont été mis hors de cause.

Un homme de 23 ans, de nationalité russe, ayant le statut de réfugié, demeurant à Saint-Etienne, est mis en examen notamment pour "association de malfaiteurs en vue de délit passibles de 10 ans d'emprisonnement et violences aggravées", a détaillé le procureur. Le deuxième mis en examen a 29 ans, est russe, et habite Troyes. Un autre homme de 53 ans, de nationalité russe, ayant le statut de réfugié, demeure à Dole dans le Jura. Le dernier, 41 ans, né en Russie mais de nationalité française, est le seul mis en examen résidant à Dijon.

Violences à Dijon : "Ce à quoi nous avons assisté était tout à fait imprévisible et totalement inhabituel", affirme Eric Mathais, le procureur de la République de Dijon, qui se dit "choqué et préoccupé face à des affrontements communauté contre communauté sur fond de racisme" pic.twitter.com/BKUwCRoLWO — franceinfo (@franceinfo) June 20, 2020

"Les perquisitions [qui se sont déroulées après les nuits d'incidents] n'ont pas permis de découvrir d'armes réelles, mais deux armes factices de type airsoft, 2 600 et 12 000 euros en liquide dans deux endroits différents, une barre de fer et une grenade lacrymogène", a également détaillé le procureur.