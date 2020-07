Violences à Dijon : deux nouvelles mises en examen et deux remises en liberté

Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont attendus vendredi 10 juillet, dans le quartier des Grésilles, touché à la mi-juin par de violents affrontements entre membres des communautés tchétchène et maghrébine.

Deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire jeudi 9 juillet pour "violences en réunion", après les épisodes de violences qui ont touché la ville de Dijon lors des nuits du vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin, annonce ce jeudi soir le procureur de la république de Dijon.



Ces deux hommes faisaient partie des six personnes placées en garde à vue entre les 7 et 9 juillet pour "violences aggravées". Ils ont été présentés jeudi 9 juillet au magistrat en charge du dossier. Il s'agit d'un homme de 32 ans, demeurant à Dijon, déjà condamné et par ailleurs sous contrôle judiciaire dans le cadre de deux autres dossiers, ainsi qu'un homme de 27 ans, demeurant à Quetigny, déjà condamné et lui aussi sous contrôle judiciaire dans le cadre d'un autre dossier. Ils ont tous deux été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Jean Castex et Gérald Darmanin à Dijon vendredi

Deux autres personnes ont été remises en liberté, "car il n'existait pas de charges suffisantes pour pouvoir les mettre en examen", précise le parquet de Dijon. Il reste actuellement deux personnes en garde à vue. Six personnes avaient déjà été mises en examen entre le 20 juin et le 3 juillet. Trois ont été placées sous contrôle judiciaire, et trois autres ont été placées en détention.



Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, seront en déplacement vendredi 10 juillet, dans la matinée, à Dijon, dans le quartier des Grésilles, touché à la mi-juin par ces violents affrontements entre membres des communautés tchétchène et maghrébine.