VIDEO. La parcelle secrète de Michel Fourniret dans les Ardennes, ex-jardin d'enfants, cache-t-elle de noirs secrets ?

Tout au long de son parcours criminel, Michel Fourniret revient toujours dans les Ardennes et à Sedan, là où il a grandi. Le spécialiste des tueurs en série Stéphane Bourgoin s’est rendu dans cette région, avec le magazine "13h15 le dimanche" (replay), pour rencontrer Philippe Dufresne, l’un des journalistes du quotidien L’Ardennais. Il espère trouver une nouvelle piste en allant sur place.

"Je vous propose de voir les pièces du cadastre que j’ai récupérées, dit le reporter à celui qui a consacré sa vie aux serial killers partout dans le monde. Elles concernent la fameuse parcelle de foin qui a appartenu à Michel Fourniret pendant quelques dizaines d’années. Il l’a récupérée en 1964. A l’époque, elle est en entier. Lorsqu’il va être incarcéré pour une affaire de viol et d’agression sexuelle, Michel Fourniret va décider de la scinder en deux"

"Pas le droit de creuser, de construire, d’enlever le pommier..."

"Il va conserver une partie sur laquelle se trouve une cabane-atelier où il va vivre. Il sépare ensuite la partie la plus importante en cinq zones. Quatre sont mises en vente. Et une, celle qui m’intrigue le plus, est mise en indivision. Il a l’intention d’y faire un jardin d’enfants, un jardin secret diront certains, ouvert au public, même si l’entrée était extrêmement discrète. Lors des tractations, Michel Fourniret insiste très clairement sur le fait qu’il ne faudra pas toucher à cette partie. Pas le droit de creuser, de construire, d’enlever le pommier... C’est vraiment une parcelle que j’appelle sanctuarisée", détaille Philippe Dufresne.

"Ce qui est assez fort de sa part, c’est qu’il n’en est plus techniquement propriétaire, mais il continue dans les faits à faire ce qu’il veut", conclut-t-il. La parcelle secrète de l’"Ogre des Ardennes" n’a jamais retenu l’attention des enquêteurs. A trente mètres, la bicoque du couple, qu’il forme avec sa complice Monique Olivier, possède une fenêtre sur l’arrière, côté champ : un poste d’observation idéal sur le jardin où les enfants du voisinage ont joué pendant des années. Un jardin que le "chasseur de vierges" s’était mis en tête de faire lui-même…