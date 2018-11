"13h15 le dimanche". Le jardin macabre de Fourniret

Dans le cadre de sa collection documentaire "La Traque", le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) raconte des enquêtes extraordinaires avec ceux qui les ont menées. Il revient cette semaine sur l'affaire Michel Fourniret, dit l’"Ogre des Ardennes".

Sept jeunes filles âgées de 12 à 22 ans ont été tuées entre 1987 et 2001. Leurs corps ont été retrouvés en France et en Belgique, parfois très longtemps après leurs disparitions. Celui qui est considéré par les enquêteurs et les experts comme le pire des tueurs en série français n'a pas agi seul.

Sept jeunes filles ont croisé son chemin

Michel Fourniret a mené sa terrible carrière criminelle avec la complicité de sa femme Monique Olivier, qui a également été condamnée à la réclusion à perpétuité. Un étrange pacte semble avoir été scellé entre eux. Les témoignages d’enquêteurs et d’experts en proposent quelques clés.

Anne-Sophie Martin, Vincent Massot et Smaïn Belhadj racontent l'affaire Fourniret, détaillent les aveux passés et dessinent ses zones d’ombre. Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desramault, Elisabeth Brichet, Natacha Danais, Céline Saison, Mananya Thumpong… ont un jour croisé son chemin.

