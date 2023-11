565 tonnes de rails volés : trois personnes, dont un agent SNCF, seront jugés en avril prochain à Cahors

L'opération avait été rendue possible grâce à la production d’un faux bon d’enlèvement de la SNCF.

Trois personnes, dont un agent SNCF, seront jugées le 25 avril 2024 pour "association de malfaiteurs", "escroquerie" et "faux et usage de faux", soupçonnées d'être à l'origine du vol de plus de 560 tonnes de rails stockés dans l’ancienne gare de fret de Cahors (Lot) fin août, indique le parquet de Cahors à franceinfo jeudi matin.

L'affaire avait débuté le 24 août dernier, avec le dépôt d'une plainte de la SNCF pour le vol de 565 tonnes de rails stockés dans l'ancienne gare de fret de Cahors. Dès le lendemain de cette plainte, les enquêteurs avaient découvert que cette opération avait été rendue possible grâce à la production d’un faux bon d’enlèvement de la SNCF.

Deux véhicules et 18 950 euros en espèces saisis par les enquêteurs

"Les investigations menées sous la direction du parquet de Cahors permettaient non seulement d’identifier l'individu ayant produit le document, un agent SNCF, mais également d’intercepter la marchandise avant qu’elle ne soit fondue et expédiée vers l’Espagne", écrit jeudi le parquet dans un communiqué. Très rapidement, deux suspects spécialistes de la récupération et de la revente de métaux ont été également identifiés et interpellés mardi à Cahors et à Tournefeuille (Haute-Garonne).

Les perquisitions menées ont permis aux enquêteurs de saisir 18 950 euros en espèces, ainsi que deux véhicules d’une valeur totale de 45 000 euros. "Les auditions et investigations menées donnaient lieu à une convocation des individus interpellés devant le tribunal correctionnel le 25 avril 2024", conclut le parquet.