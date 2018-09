Isère : deux hommes sont morts en tombant dans un puits, l'un après avoir essayé de sauver l'autre

Son beau-père de 61 ans, inquiet de ne plus l'entendre, a alors tenté de le secourir, mais aurait fait un malaise et a chuté à son tour.

Deux hommes sont morts vendredi soir, vers 19 heures, en tombant dans un puits à Biol (Isère), rapportent, samedi, nos confrères de France Bleu Isère. Un homme de 37 ans est d'abord tombé dans le puits profond de sept mètres qu'il était en train de creuser sur son terrain, alors qu'il descendait à l'aide d'une échelle. Son beau-père de 61 ans, inquiet de ne plus l'entendre, a alors tenté de le secourir, mais aurait fait un malaise et a chuté à son tour.

27 sapeurs-pompiers et une équipe du Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) ont été mobilisés pour atteindre les victimes. Toutes les deux ont été retrouvées en arrêt cardio-respiratoire et n'ont pu être réanimées.

Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie du Grand-Lemps pour déterminer les raisons de ces deux chutes. Le malaise pourrait être lié à un manque d'oxygène lors de la descente dans le puits, avance un sapeur-pompier à France Bleu, précisant qu'il ne s'agit que d'une hypothèse. Trois membres de la famille des deux hommes, très choquées, ont été transportés à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu.