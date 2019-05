VIDEO. 1er-Mai : les images de la tentative d'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière filmées depuis le service de réanimation

Des manifestants qui défilaient à l'occasion du 1er-Mai ont-ils réellement "attaqué" l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, comme l'affirmait mercredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ? De nouvelles images, tournées depuis le service de réanimation et diffusée jeudi 2 mai sur Facebook, permettent de mieux comprendre le déroulement de la scène.

A la suite d'un mouvement de foule, on aperçoit des manifestants, portant pour certains un gilet jaune, courir dans l'enceinte de l'hôpital (dont les grilles ont été forcées auparavant) afin visiblement de fuir les forces de l'ordre. Une vingtaine d'entre eux grimpent un escalier extérieur et tentent de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, mais en sont empêchés par le personnel soignant, qui referme la porte. Un jeune homme tente d'ouvrir cette porte de force (à 0min25), mais le personnel soignant parvient à la refermer et à la tenir verrouillée. "Il y a des malades. Vous êtes sérieux ? C'est la réanimation ici, on ne peut pas !", peut-on entendre dans la vidéo.

"Ils ont pris peur, ils ont juste pris peur !"

Plusieurs coups sur la porte, notamment à 1min45, sont audibles. Ensuite, à l'exception d'un manifestant qui cherche à forcer le passage (à 2m20) alors que la porte s'ouvre, toutes les personnes présentes sur l'escalier extérieur finissent par quitter les lieux dans le calme lors de l'intervention des policiers.

Une fois le calme revenu, on entend le personnel de l'hôpital deviser sur l'incident qui vient d'avoir lieu. "C'est la faute des CRS, ils sont venus, ils ont pris [les manifestants] en tenaille, la seule issue, c'était ici", dit l'un. "Ils ont pris peur, ils ont juste pris peur ! (...) Ils ne savaient pas que c'était la réa", ajoute un autre.