Info franceinfo Un homme de 80 ans victime d'une arnaque au faux conseiller bancaire à un million d'euros dans les Yvelines

Un homme âgé de 80 ans résidant à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines) a été victime d'une arnaque d'ampleur, une escroquerie au faux conseiller bancaire à hauteur d'un million d'euros, selon les informations de franceinfo de source proche du dossier vendredi 4 octobre. Une défense d'éléphant et 14 tapis persans lui ont été dérobés, notamment. Six personnes, cinq hommes et une femme domiciliés à Paris et en proche banlieue, âgés d'une vingtaine d'années, déjà connus pour des faits similaires, seront jugées vendredi après-midi au tribunal correctionnel de Versailles en comparution immédiate.

Parmi ces six suspects, l'un d'entre eux est soupçonné de s'être rendu le 31 mai dernier chez la victime en tant que faux conseiller bancaire et d'avoir mis sous pression le retraité pour lui soutirer de l'argent. Selon un stratagème bien huilé, le faux conseiller bancaire a prétexté que l'homme de 80 ans venait d'être victime d'opérations frauduleuses qu'il fallait stopper immédiatement. Le retraité a alors accepté de faire venir chez lui des coursiers faussement mandatés par sa banque pour récupérer sa carte bancaire.

Seule une partie du butin a été retrouvée

C'est une fois sur place que ces faux coursiers se sont rendu compte que la victime possédait chez elle des biens de valeur. Le faux conseiller bancaire et les faux coursiers ont continué leur mise en scène supposément pour protéger leur victime et mettre ses biens les plus précieux dans le coffre de sa banque.

En quelques heures, le retraité a vu plusieurs personnes différentes arriver chez lui, pour récupérer 14 tapis persans d'une valeur unitaire de 50 000 à 100 000 euros, une défense d’éléphant en ivoire achetée il y a une cinquantaine d'années d'une valeur de 70 000 euros, ainsi que des bijoux. Les voleurs sont même allés jusqu'à faire intervenir un serrurier pour ouvrir un coffre qui appartenait à l'épouse décédée de la victime et en prélever le contenu. Quant à la carte bancaire du retraité, elle a rapidement été utilisée par des membres de cette équipe pour des retraits et des achats. Au total, la victime subit un préjudice estimé à un million d'euros.

Une fois les voleurs partis avec leur butin, le retraité a prévenu les gendarmes. Les enquêteurs de la division des atteintes aux biens de la section de recherches (SR) de Versailles, assistés de la brigade des recherches (BR) de Saint-Germain-en-Laye, ont identifié les différents protagonistes de ce vol et de cette escroquerie en bande organisée. Les six suspects ont finalement été interpellés mardi après plusieurs mois d'enquête. Tous doivent être jugés vendredi après-midi. Seule une partie du butin a été retrouvée, a appris franceinfo de source proche du dossier.