Visite de Macron en Gironde : le maire de La Teste attend surtout "une aide administrative" après les incendies

Le maire de La Teste-de-Buche Patrick Davet s'est dit sur franceinfo "très honoré" et "flatté" par la venue de Emmanuel Macron mercredi en Gironde. Les incendies en Gironde ont détruit près de 21 000 hectares. L'élu, surpris par cette visite, a quelques questions à poser au chef de l'État notamment sur "l'avenir de la ville", et demande surtout une aide pour "pouvoir retravailler", pour "qu'administrativement, les choses se fassent le plus rapidement possible".



Il attend de pouvoir se regarder "les yeux dans les yeux" avec le président de la République, décrivant "un homme de valeurs, un homme de parole". Le maire insiste sur le besoin de relever "un monde économique touché, blessé" avec cinq campings détruits sur la commune, des campings "qui étaient attractifs car leur environnement l'était".

Patrick Davet s'est montré satisfait du soutien apporté par les représentants de l'État, et a affirmé avoir été contacté notamment par le président du Sénat Gérard Larcher, la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en plus de points quotidiens avec madame la préfète de Gironde Fabienne Buccio.

Le maire a montré une pointe d'optimisme ce mardi matin sur la situation du feu : "On peut imaginer que ce soir, on pourrait avoir de l'avance sur ce feu", que les pompiers puissent "passer à l'offensive" et fixer le feu qui a ravagé 7 000 hectares mais a peu progressé dans la nuit de lundi à mardi, selon la préfecture.