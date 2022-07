DIRECT. Incendies : au moins 36 750 personnes évacuées en Gironde, Emmanuel Macron attendu sur les lieux aujourd'hui

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: C'est l'heure de la revue de presse. Avec, toujours, les incendies en Gironde en une de la plupart des journaux, qu'ils soient nationaux ou régionaux.



















: Néanmoins, la situation s'améliore un peu en Gironde. "Grâce aux importants moyens terrestres et aériens engagés (2 000 sapeurs-pompiers, 8 Canadair, 2 Dash), la progression des feux a été limitée", souligne la préfecture. La journée d'hier "a permis pour la première fois, depuis cinq jours, de mener des actions de jalonnement, de mettre en place de nouvelles lignes d'appui, de traiter une partie des lisières et d'effectuer des travaux", ajoute-t-elle.

: Sur le front des incendies en Gironde, voici, ci-dessous, les dernières informations de la préfecture, communiquées hier en fin de soirée. Au total, près de 20 300 hectares de forêt sont partis en fumée et près de 36 750 personnes ont été évacuées.



• A La Teste-de-Buch, 7 000 hectares de forêt ont brûlé et plus de 20 000 personnes ont été évacuées ;



• A Landiras, 13 300 hectares ont brûlé ;



• A Vensac, un nouvel incendie s'est déclaré hier à 20h45. Il a parcouru 80 hectares au total. Un camping et un hameau proche ont été évacués pour un total de 550 personnes. Le feu est désormais éteint.

: Et voici un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité en ce début de matinée :



La canicule se déplace vers l'est de la France, après avoir fait tomber plus de 60 records absolus de chaleur hier, jusque dans des régions habituellement épargnées par les conséquences du réchauffement climatique. A 6 heures, Météo France a placé 14 départements en vigilance orange "canicule" et 9 en vigilance orange "orages".



• Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui en Gironde, où deux immenses incendies ont détruit plus de 20 000 hectares en une semaine. Hier soir, les fumées sont remontées à des centaines de kilomètres, atteignant notamment Paris.



Le Sénat, dominé par la droite, doit voter dans la journée en première lecture une version réécrite du projet de loi entérinant l'expiration au 1er août des régimes d'exception mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.



Limiter le chauffage de certains bâtiments, reporter la fermeture prévue de centrales nucléaires, inciter les entreprises à réduire leur consommation... Bruxelles dévoile aujourd'hui son plan pour passer l'hiver et surmonter la chute des livraisons de gaz russe.