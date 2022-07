Incendies : l'odeur de brûlé se fait désormais sentir jusqu'en Ile-de-France, un "phénomène assez classique" selon Météo France

Le vent a vraisemblablement porté l'odeur des fumées plus au nord de la France : les conséquences des incendies se font sentir jusqu'en Ile-de-France. Les pompiers demandent aux citoyens de ne pas surcharger les lignes téléphoniques.

Les pompiers de Paris et de la région parisienne reçoivent depuis plusieurs heures des appels ce mardi, suite à des odeurs de fumée. Il s'agit des conséquences des feux en Gironde, à plus de 500km de la capitale. "Le ciel est voilé, un peu brumeux et l'on peut sentir des odeurs de brûlé", confirme sur franceinfo ce mardi Sébastien Léas, prévisionniste de Météo France.

ℹ️ Il est possible que vous sentiez une odeur de brûlé en extérieur. Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France.

La raison ? La versatilité du vent.



☎️ 18 : n'encombrez pas les lignes de secours. N'appelez les pompiers qu'en cas de feu avéré. pic.twitter.com/X8FfjUCZO9 — Préfecture de Police (@prefpolice) July 19, 2022

"Il est possible que vous sentiez une odeur de brûlé en extérieur", confirme également sur les réseaux sociaux la préfecture de police de Paris. "Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France. La raison ? La versatilité des vents. 18 : n'encombrez pas les lignes de secours. N'appelez les pompiers qu'en cas de feu avéré."

"Un phénomène assez classique"

Le phénomène est dû à l'arrivée d'une masse d'air plus frais sur la façade Atlantique, qui a réorienté le flux des fumées, des bords de la Garonne jusqu'à l'Île-de-France, en passant par la Touraine. Les fumées devraient se disperser dans les prochains jours, selon les prévisions météorologiques.

"C'est un phénomène assez classique", explique Sébastien Léas. "Nous voyons cela assez régulièrement, avec le sable du Sahara par exemple qui arrive jusqu'en France. Ou bien lors des violents incendies au Colorado, aux Etats-Unis en 2021, qui avaient apporté des particules fines jusque de l'autre côté de l'Atlantique."