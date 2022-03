Sables rouges : comment expliquer ce phénomène ?

En Espagne, Malaga a un air de planète Mars. Une pluie de sable rouge venu du Sahara a recouvert il y a trois jours cette ville du sud de l'Espagne. Les habitants ont été très surpris. Comment expliquer ce phénomène ? Il provient d'une dépression placée sur la péninsule ibérique, qui fait remonter des vents puissants venus du Sahara, et porteurs de sable. Ces vents transportent des tonnes de particules de poussière, et, lorsqu'il pleut, les plus lourdes retombent sur le sol.

Un phénomène qui pourrait s'intensifier avec le changement climatique

Le phénomène peut être néfaste pour les plus fragiles, et il pourrait s'intensifier avec le réchauffement climatique. "Ça peut être indirectement lié au changement climatique, dans le sens où les dépressions ont tendance à plonger plus vers le sud de l'Europe. C'est un phénomène assez fréquent, mais qui concerne surtout, d'habitude, la péninsule ibérique ou encore les Canaries", explique Pierre Huat, prévisionniste météo.