AVANT/APRES. Incendies en Gironde : visualisez l'étendue des forêts détruites grâce à des images satellites

Une semaine après, l'ampleur du drame apparaît vue du ciel. Les deux gigantesques incendies qui ont débuté en Gironde le 12 juillet ont été photographiés par des satellites de l'entreprise américaine Planet Labs, dimanche 17 et lundi 18 juillet. A partir de clichés réalisés avant l'apparition des premières flammes, survolez avec notre outil interactif ces milliers d'hectares presque entièrement réduits en cendres.

A La Teste-de-Buch, 6 500 hectares détruits

Mercredi après-midi, la préfecture de Gironde déplorait la destruction de 6 500 hectares dans cette vaste commune. Sur ces images, prises à dix jours d'intervalle, de la fumée recouvre la célèbre dune du Pilat, en haut du cliché. Le front de mer est ravagé et, dans l'intérieur, la verdure des forêts a laissé place à un paysage de cendres, jusqu'au village de Cazaux, au bord de l'étang du même nom. Du nord au sud, la zone incendiée s'étend sur plus de 8 km. De l'ouest à l'est, la distance parcourue est d'environ 7 km sur ces images.

A Guillos, 12 800 hectares ravagés

Cette deuxième visualisation montre l'étendue des dégâts dans le secteur de Guillos et Landiras, à une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux et à une cinquantaine de kilomètres à l'est de La Teste-de-Buch. Ici, le feu s'étend sur plus de 15 km du nord au sud, et sur plus de 9 km de l'ouest à l'est.