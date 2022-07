Plus de 10 600 hectares ont brûlé en Gironde, dimanche 17 juillet. À Landiras et La Teste-de-Buch, les pompiers sont toujours sur le terrain. Une équipe de France Télévisions a passé la nuit auprès d'eux.

Les pompiers ont fait face, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 juillet, à des feux qui s'intensifient, par endroits. La lutte est incessante autour de Landiras (Gironde). Dès qu'ils viennent à bout d'un foyer, il faut maîtriser un nouveau départ. Et la nuit, tout est plus compliqué. "C'est plus difficile, parce qu'on voit évidemment moins le terrain, il faut faire attention aux crevasses, aux branches, ne pas se prendre les pieds dedans", explique l'adjudant-chef Nicolas Lesgourgues, du service départemental d'incendie et de secours de Gironde.

10 600 hectares ont été brûlés

Face aux flammes, le combat se gagne mètre après mètre. Après plusieurs heures, c'est enfin la première victoire. "On a été engagé pour contenir le feu pour ne pas qu'il saute la rue, et passe de l'autre côté de cette piste. L'action a été menée avec une lance, ça a été efficace", ajoute Robin Thomas, chef d'équipe du service départemental d'incendie et de secours de Gironde. À La Teste-de-Buch (Gironde), les pompiers sont également toujours mobilisés. 10 600 hectares ont brûlé depuis le début des incendies.