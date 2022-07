Incendies en Gironde : "Plus de 200 millions d’euros" investis pour la sécurité civile "ces cinq dernières années", affirme Gabriel Attal

"On a beaucoup augmenté ces dernières années les moyens de la sécurité civile", affirme Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes Publics, sur franceinfo mardi 19 juillet. Plus de 19 000 hectares ont été détruits par les flammes en une semaine. Les pompiers font face à trois incendies d'ampleur dans le département.

Alors que les fumées arrivent au dessus de Bordeaux et de Périgueux, comme le rapportent France Bleu ce mardi matin, le Sud-Est de la France et la Bretagne font également face à des incendies. Près de 1 400 hectares ont été brûlés dans le Finistère et 500 personnes évacuées.

"Plus de 200 millions d’euros" ont été mis sur la table "pour la sécurité civile ces cinq dernières années", poursuit-il afin de "renforcer notre équipement pour lutter contre les incendies". "Et on va continuer à les renforcer", promet Gabriel Attal.

"Au total sur les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, c’est 850 millions d’euros qui ont été mis pour renforcer notre investissement en matière de lutte contre les feux de forêt." Gabriel Attal à franceinfo

"L'Etat sera présent" pour les victimes

Le ministre a souligné que la France "avait la plus grande flotte d'Europe en matière d'avions, d'hélicoptères" pour lutter contre les incendies. "Il est déjà prévu qu'il y en ait davantage puisqu'on a programmé d'ores et déjà des investissements supplémentaires dans les cinq ans qui viennent", a-t-il indiqué. "On a accru notre équipement en matière de Canadair, en matière d'avions Dash, en matière d'hélicoptères bombardiers d'eau lourds. On va continuer à le faire", a-t-il poursuivi.

Gabriel Attal s'est aussi projeté sur les conséquences financières des incendies en Gironde: "Il est encore trop tôt pour estimer le coût de ces incendies. Mais évidemment, il y aura un coût".

"Ce que je veux dire de manière très claire et très ferme, c'est que l'État sera présent aux côtés de l'ensemble des personnes qui sont impactés par ces incendies. Ce sont évidemment des riverains, des particuliers. Ce sont aussi des entreprises. Ce sont aussi des élus locaux, des collectivités. L'État sera à leurs côtés", a-t-il affirmé.