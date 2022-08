Incendies en Gironde : le maire de La Teste-de-Buch interdit l'accès à la forêt qui a été ravagée par les flammes en juillet

Le maire de La Teste-de-Buch (Gironde), Patrick Davet (LR), a pris samedi 27 août un arrêté interdisant l'accès à la forêt dans sa commune, touchée par un important incendie en juillet, qui a finalement été éteint jeudi, selon la préfecture. D'après les termes de l'arrêté municipal, "la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sont interdits sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d'exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier de la commune sinistré par l'incendie)".

>> EN IMAGES. Incendies : la Gironde et ses forêts de pin en proie aux flammes

Ce feu hors norme, qui avait débuté le 12 juillet près de la dune du Pilat et contraint des milliers de personnes à quitter leur logement, sans faire de victime, avait parcouru 7 000 hectares de forêt avant d'être fixé le 23 juillet puis maîtrisé le 29.

Un accès encore "dangereux"

Jeudi, la préfecture de Gironde a annoncé que ce feu était enfin éteint et a, en même temps, levé l'interdiction d'accès aux massifs forestiers sinistrés par les flammes cet été. Elle a toutefois maintenu des restrictions entre 14 heures et 22 heures, liées à la vigilance orange pour le risque d'incendies en forêt dans le département.

Sur son site internet, la mairie de La Teste, commune touristique du bassin d'Arcachon, assure que "le massif forestier est fragilisé et son accès reste dangereux : le sol est très chaud par endroits et il y a un important risque de chutes d'arbres ou de parties d'arbres brûlés". L'arrêté dresse une liste du personnel autorisé, comme les services de sécurité et de secours, mais aussi les chasseurs, "uniquement pour nourrir les animaux de la forêt".