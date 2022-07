Reportage Lutte contre les incendies : en immersion avec "une bande de copains" qui surveille la forêt dans les Alpilles

Polo orange, sac fluo sur le dos et lunettes de soleil : Eric Gorini est impossible à rater quand il patrouille dans le massif. "Je suis un enfant du village, la colline était mon terrain de jeu", explique ce retraité installé à Lamanon, 2000 habitants dans le parc naturel régional des Alpilles.

"Quand on est né à Lamanon, la colline vaut de l'or : on veut la préserver ! On n'imaginerait pas que tout cela brûle...", souffle cet homme profondément attaché à son village. Pour cet ancien élu, membre d'associations locales, participer à la réserve communale de sécurité civile était donc une évidence. Il appartient désormais à une équipe de bénévoles qui donnent un coup de main, en cas de catastrophe naturelle ou pour surveiller les feux de forêt à proximité.

Vigilance face au changement climatique

Autre mission de ces réservistes en période estivale : l'orientation des randonneurs. A Lamanon, plusieurs sites sont interdits d'accès à cause des risques d'éboulements : "Vous voyez le nombre de panneaux qu'il y a ?" demande Michel Le Bas, lui aussi réserviste, en désignant ces zones à risques. "Il y a des gens qui vous disent 'j'avais pas vu !' Il y en a un là, un vingt mètres plus bas, un quarante mètres plus bas...", soupire-t-il.

Michel (à gauche) et Eric (à droite) surveillent les départs de feux, orientent les randonneurs et viennent en renfort des autorités en cas de problème. (Mathilde Ansquer / franceinfo)

Même si la mission consiste parfois à réprimander des promeneurs, il aime cette fonction de réserviste en raison de la bonne ambiance qui règne dans l'équipe. "Nous, on parle de la famille, de ce qui va se passer ce week-end... C'est plus ou moins une bande de copains !" Une bande de copains qui surveille les feux de forêt, et qui se tient prête en cas d'aléas climatiques, d'inondations, s'il faut reloger des personnes sinistrées.

On a bien un centre de secours sur Lamanon, avec des sapeurs-pompiers, mais ce n'est pas suffisant niveau surveillance. Christian Nervi, maire de Lamanon

La réserve a été créée en janvier 2022, sur une idée du maire Christian Nervi. "J'ai été sapeur-pompier pendant de nombreuses années, je connais les risques qu'il y a sur cette commune, raconte l'élu, et je voulais renforcer la surveillance de cette forêt compte tenu de la chaleur, du changement climatique qui s'opère actuellement." La réserve communale compte pour l'instant une dizaine de membres, mais l'équipe cherche à s'agrandir.