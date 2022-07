Incendies : faut-il s'habituer aux méga-feux qui sévissent cet été en Europe ?

En Europe, les méga-feux de cet été ont déjà détruits plus d'hectares que tous ceux de l'année 2021. Ces incendies géants pourraient devenir de plus en plus courants lors des périodes très chaudes.

Ces derniers jours, les incendies ont ravagé la Grèce, le Portugal et, bien sûr, la France et sa forêt de pins en Gironde. Ces feux géants sont appelés à se multiplier dans les années à venir. Plus menaçants, plus étendus, ils ont consumé 44 000 hectares au Portugal, laissant un paysage noirci par les cendres. Dans la petite station balnéaire grecque de Vatera, il a fallu évacuer touristes et habitants. Le feu encercle la ville et le thermomètre affiche plus de 42°C.

La sécheresse est propice aux feux

Avec des températures très élevées tôt dans la saison, ces incendies de grande ampleur vont être de plus en plus nombreux en Europe. "Ce type de feux pourrait se développer de manière plus régulière, avec une végétation plus sèche, beaucoup plus réactive et donc des feux beaucoup plus intenses, avec un comportement qui devient difficile à contenir pour les services de lutte", explique Jullien Ruffault, chercheur à l'INRAE.