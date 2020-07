Portugal : un violent incendie ravage le centre du pays

Un immense brasier est aux portes des villages. Impuissants, les habitants assistent à la montée des flammes. Plus de 800 pompiers du Portugal luttent contre un incendie, qui est désormais hors de contrôle. Le feu menace même les habitations. "Le village est encerclé, on ne contrôle pas la situation. Et maintenant, on a ça qui nous arrive dessus, tout est en feu", se désole un habitant.

Tous les secours du pays mobilisés

L’incendie s’est déclaré samedi à Oleiros, un village du centre du Portugal. Avant l’arrivée des secours, un bénévole a tenté désespérément d’éteindre les flammes à l’aide d’un simple seau d’eau. Aujourd’hui, la plupart des secours du pays sont mobilisés. "On a de grandes difficultés à se battre contre cet incendie. Nos plus grands adversaires sont les reliefs, l’intensité des flammes et la direction du vent", explique le commandant Francisco Peraboa.





Le JT

Les autres sujets du JT