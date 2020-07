Le centre du Portugal victime d’un gigantesque incendie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Des flammes impressionnantes ravagent le centre du Portugal depuis samedi 25 juillet. Sur place, dix hélicoptères et avions ainsi que 850 sapeurs-pompiers luttent jour et nuit contre l’incendie. Mais des vents puissants et des températures élevées (plus de 40 degrés), favorisent la propagation des flammes.

Un décès parmi les pompiers

Ces incendies ont déjà fait une victime. Samedi soir, un pompier de 21 ans est décédé dans un accident de voiture alors qu’il luttait contre l’incendie. Sept autres personnes ont été blessées. À quelques kilomètres de là, les habitants regardent le feu progresser et se rapprocher de leurs maisons. Plusieurs d’entre eux ont été évacués. Le gouvernement a décrété la situation d’alerte pour l’ensemble du pays. Le feu devrait être maîtrisé mardi 28 juillet ou mercredi.

Le JT

Les autres sujets du JT