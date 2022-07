Photo Hebdo : des chevaux aux Baléares, des flammes en Californie et la fonte de neige en Suisse… L’actualité de la semaine en images

Des lampions, des fanions, une foule et le cheval comme héros de la fête. Nous sommes à Minorque, aux Baléares, dans un vacarme de trompettes. Il faut toucher et tenir le poitrail du cheval, qui se cabre. Une danse commune dans une pagaille folklorique. À Buenos Aires (Argentine), un jeune garçon a tellement bichonné ses vaches pour le Salon de l’agriculture, qu’il s’est endormi sur l’une d’elle, en l’enserrant. Un repos bien mérité.



Les souvenirs d’une vie dans les flammes

On aperçoit des chaises, on devine une table. On imagine des souvenirs, une vie. Il s’agit d’une maison en feu en Californie (États-Unis), mais cela aurait pu être en France, au Portugal, en Espagne, en Grèce ou au Royaume-Uni. C’est une image captivante, mais avant tout dramatique. Plus frais, quoique. Une langue de glace dans les Alpes suisses. Une couverture blanche dérisoire tente d’en ralentir la fonte, en avance de deux mois, mais c’est déjà trop tard. Pour les spécialistes suisses, 90 % de la masse glacière aura disparu avant la fin du siècle.