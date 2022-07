Incendies : aux États-Unis, la Californie toujours sous pression, 3000 pompiers mobilisés

Outre-Atlantique, les flammes ravagent encore les paysages, mardi 26 juillet. La Californie, victime de plus en plus récurrente d'incendies estivaux, a engagé une nouvelle bataille contre les brasiers.

Un brouillard de fumée dense, voilà le nouveau panorama des forêts californiennes, aux États-Unis. Entre arbres calcinés et braises encore chaudes, il n'y a plus beaucoup de place pour la verdure. Sur le front Nord, les pompiers continuent de lutter contre les flammes, mardi 26 juillet. 3 000 hommes se relaient pour tenter de maîtriser au plus vite l'incendie et de sauver les habitations menacées. "Ce sont beaucoup de maisons entourées de broussailles, il est très compliqué d'y accéder", avoue le chef de brigade des pompiers en Californie, Jon Heggie.



Des habitants fatalistes

Du côté des citoyens, l'heure est à la résignation. Ils ne sont que trop habitués à ces incendies ravageurs. "Si ce n'est pas pour nous cette fois, ce sera la prochaine. On habite vraiment au milieu des pins", ironise de manière pessimiste un habitant rencontré sur place. Dans un terrain complexe, escarpé et jonché de souches d'arbres, les autorités espèrent que l'incendie va se diriger vers un pan de forêt déjà calciné en 2018.