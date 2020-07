Loiret : un incendie a déjà détruit 250 hectares de forêts et friches à Vienne-en-Val

L'incendie déclenché lundi après-midi à Vienne-en-Val (Loiret) a consummé 250 hectares de végétation. Plusieurs habitations menacées par les flammes ont été évacuées.

Un important incendie s'est déclaré lundi 27 juillet dans l'après-midi au sud d'Orléans, à Vienne-en-Val (Loiret), et a déjà détruit 250 hectares de forêts et de friches, mobilisant plus de cent pompiers. L'incendie n'était pas maîtrisé en début de soirée.

Il n'y a pas de blessés, mais des habitations ont été menacées et vingt personnes qui se trouvaient dans des maisons à proximité ont été évacuées. Elles ne pourront pas rentrer passer la nuit chez elles. Une cellule de crise est ouverte à la mairie de Vienne-en-Val afin de trouver une solution d'hébergement provisoire. Les gendarmes sont sur place.

La piste de l'incendie involontaire privilégiée

Interrogé, le parquet d'Orléans indique qu'aucun élément ne laisse penser à un incendie volontaire. La piste privilégiée est celle d'un incendie involontaire, qui pourrait avoir été causé par un mégot mal éteint, et attisé par le vent et le temps très sec et chaud de ces derniers jours.