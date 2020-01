Les incendies en Australie provoquent une crise politique

Toujours ravagée par les incendies, l'Australie est bord de la crise politique. En visite auprès des sinistrés, le Premier ministre Scott Morrison est pris verbalement à partie par les habitants qui le forcent à rebrousser chemin. Une image qui montre toute la défiance des Australiens vis-à-vis de la classe politique et du Premier ministre ouvertement climato-sceptique.

Des incendies récurrents



Chaque année, à partir du mois de novembre jusqu'à févier l'Australie connaît ses plus fortes températures. Sous le phénomène de canicule et de sécheresse, la végétation s'embrase. En l'espèce, cette année les feux sont plus impressionnants et dévastateurs que les années précédentes. En 2015, 320 000 hectares sont partis en fumée alors qu'en 2019, ce sont 6 millions d'hectares qui ont brûlé. Depuis le mois de septembre, 18 personnes ont perdu la vie dans les incendies.

