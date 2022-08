Incendies : y a-t-il suffisamment de pompiers en France ?

Le danger, la chaleur, et des heures sans sommeil à lutter contre les flammes. Depuis le début de l’été, les pompiers sont très sollicités. Cette saison, les soldats du feu sont appelés sans relâche. La France dispose de 251 900 sapeurs-pompiers, un chiffre stable ces dernières années. Parmi eux, 41 800 sont des professionnels, 197 100 sont des volontaires et 13 000 des militaires. Ils sont actuellement mobilisés dans tout le pays : 270 dans le Morbihan, 1 000 en Gironde et 600 en Lozère et Aveyron.



Des renforts européens arrivent

Les soldats peuvent être appelés dans toute la France. Si la situation s’aggrave, les autorités affirment que les soldats du feu ne disposent que de très peu de réserve. Le ministre de l’Intérieur appelle les entreprises à libérer les pompiers volontaires, afin qu’ils rejoignent le terrain. Des renforts européens ont également été demandés, avec des Canadairs suédois et des pompiers italiens. Ils doivent arriver dans les prochaines heures.