Incendies : rencontre avec les sapeurs-pompiers blessés à Aubais

Son visage et son bras portent les marques de son traumatisme. Avec son unité, Philippe Gruvel, mobilisé dans l'incendie d'Aubais (Gard), s'est retrouvé piégé par les flammes, dans son camion. "Je n'ai pas pu faire de manœuvre pour repartir parce qu'en fait, mécaniquement, le camion était bloqué", se rappelle-t-il sur les lieux du drame. Le 31 juillet dernier, après que l'incendie d'Aubais (Gard) se déclare, les flammes progressent très vite.

Un comportement héroïque

À l'intérieur du camion, avec ses coéquipiers, la pression et le stress montent. Ils n'ont alors que quelques secondes pour réagir. "On s'y voyait, en fait, à se tenir la main, à se dire 'ça y est, on va y passer'", témoigne le sergent-chef Julien Gaubert. "Ça s'est passé tellement vite que les cris de mon conducteur, les regards de mes équipiers ont fait que j'ai pris la décision de quitter le camion, [...] la chaleur était tellement insoutenable au niveau du camion", se rappelle-t-il. Solidaires, ils traversent ensemble le feu qui ravage la forêt et parviennent à s'en sortir.