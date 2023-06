Incendies : Météo France dévoile sa nouvelle météo des forêts, qui alerte quotidiennement sur le risque de départs de feu

Cette carte estivale sera publiée tous les jours à 17 heures jusqu'à fin septembre.

L'initiative témoigne des nouveaux risques auxquels la France doit faire face. Météo France a mis en ligne, vendredi 2 juin, sa première météo des forêts. Cette nouvelle carte informe sur le degré de risque de départs d'incendies dans chaque département. Elle sera publiée quotidiennement sur le site du prévisionniste entre juin et fin septembre, à l'image de ce qui existe déjà pour la météo des plages et de la météo marine.

Le degré de risque est indiqué par une échelle de couleur qui va du vert (faible) au rouge (élevé). Il est établi par Météo France "à partir des observations et prévisions de plusieurs paramètres météorologiques (la température, la pluie, la force du vent, l'humidité de l'air) et de l'état de sécheresse de la végétation". Pour la journée de vendredi 2 juin, Météo France voit vert pour l'essentiel des départements, excepté dans treize départements du centre-ouest de la France étiquetés en jaune.

Depuis le 1er janvier, 21 000 hectares brûlés

Le lancement de cette nouvelle carte en ligne, initialement prévu jeudi, a été décalé d'une journée pour coïncider avec une visite du président Emmanuel Macron auprès de la sécurité civile dans le Gard, sur le thème de la préparation de la lutte contre les incendies cet été. Cette météo a cependant été diffusée pour la première fois jeudi soir sur TF1.

En 2022, l'Europe a connu des incendies record et la France a vu 72 000 hectares partir en fumée, six fois la moyenne. L'année 2023 a commencé sur des bases encore plus préoccupantes, avec 21 000 hectares brûlés entre le 1er janvier et le 21 mai, contre 15 000 à la même période en 2022, sur fond de sécheresse.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a rappelé que "90% des incendies [étaien]t d'origine humaine et plus de la moitié prov[enai]ent de gestes bêtes : du mégot, du barbecue, de la meuleuse". Mais un temps chaud et sec favorise ce risque, qui est donc renforcé par le réchauffement climatique. Des températures supérieures à 30°C, combinées à un taux d'humidité dans l'air inférieur à 30% et un vent de plus de 30 km/h, sont souvent citées par les professionnels comme étant les plus susceptibles d'occasionner des départs et des propagations rapides de feux.