Incendies : les feux entraînent des records d'émission de carbone

Les incendies dévastateurs qui ont lieu en Grèce ou au Canada relâchent des émissions de carbone importantes. Ces feux alimentent le réchauffement climatique.

Vus du ciel, les incendies relâchent du carbone. En Grèce, le mois de juillet 2023 a été le plus émetteur depuis 20 ans avec un million de tonnes de carbone parti dans l'atmosphère. "Ce qui fait la particularité de cette année, c'est que ça a démarré très tôt", explique Jean-Noël Thépaud, directeur des services de Copernicus, centre européen de météorologie.

Les forêts ne captent plus le carbone

Au Canada, plus de neuf millions d'hectares ont brûlé en 2023, ce qui représente l'équivalent de la superficie du Portugal. Les fumées sont toujours visibles et le bilan carbone est plus élevé qu'en Europe : 260 millions de tonnes ont été émises en 2023, ce qui représente trois fois plus que la moyenne annuelle depuis 2003. Les hectares partis en feu alimentent le réchauffement climatique et empêchent les forêts de jouer leur rôle de captation de carbone. En moyenne, chaque année, les feux de végétation contribuent à hauteur de 5% à 7% de l'ensemble des émissions de CO2 dans le monde.