Incendies sur le pourtour méditerranéen : les questions qui se posent

Italie, Grèce, Algérie, France. De nombreux incendies ravagent le pourtour méditerranéen. Est-ce que ce phénomène s’accentue d’année en année sous l’effet du changement climatique ? Quelles sont les conséquences ? Éléments de réponse.

Des montagnes en feu en Sicile. Des incendies au Portugal, mais aussi en Grèce et en Algérie. Le pourtour méditerranéen est en feu. Plus d’un millier d’incendies en Italie en quelques jours, plusieurs centaines en Grèce, déclenchant ici le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Il s’agit de la plus grande vague d’évacuation du pays jamais réalisée. Ces feux sont plus dévastateurs que les années précédentes.

Les feux aggravent le réchauffement climatique

Depuis le début de l’année, plus de 175 000 hectares sont partis en fumée en Europe, soit deux fois plus que la moyenne des dix dernières années. Des incendies qui sont la cause directe du réchauffement climatique d’origine humaine, selon les scientifiques. Dans le pourtour méditerranéen, des records de chaleur ont été battus. En 2023, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré. Juillet est en passe de le devenir. Des feux qui aggravent le réchauffement climatique.