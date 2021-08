Incendies : la Grèce victime de violents incendies

Les habitants de Rovies, en Grèce, sont contraints d'évacuer par bateau face à la violence des flammes qui touchent leur village. La Grèce est confrontée depuis plusieurs jours à de nombreux incendies à cause des températures caniculaires et de la sécheresse exceptionnelle qui facilitent la propagation rapide du feu. Dans l'est de l'île d'Eubée, à 200 kilomètres d'Athènes, les pompiers tentent de contenir plusieurs foyers attisés par des vents violents. Ils sont assistés par des moyens aériens mais des centaines de maisons sont touchées par les flammes.

Aucune victime à déplorer

En banlieue nord d'Athènes, la situation est la même. Des dizaines d'habitants doivent fuir précipitamment face à l'avancée de l'incendie. "On a vu le feu arriver tard dans la nuit. On a essayé de partir mais les flammes venaient droit sur nous, on ne savait plus quoi faire", raconte un habitant de Varybobi. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer alors que des renforts sont envoyés par l'Union européenne pour venir à bout de ces incendies.