Incendies en Gironde : plus de 500 personnes évacuées en une nuit

Dans la nuit, le vent change sans cesse de direction ce qui attise les flammes, mardi 13 septembre,en Gironde. Le feu progresse rapidement sur une végétation asséchée par la canicule. L'incendie finit par atteindre la commune de Saumos. Les pompiers se démultiplient pour essayer de sauver les habitations mais quatre maisons et quelques hangars ont brûlé.

Les riverains évacués dans l'urgence

À l'intérieur du village, les forces de l'ordre font du porte à porte pour vérifier qu'il ne reste plus personne. L'ordre d'évacuation a été donné hier dans l'après-midi. Tous les habitants sont bien partis. Il reste quelques animaux de compagnie. Environ 540 ont été évacués entre Saumos et quelques hameaux aux alentours. Certains sont partis dans l'urgence. "On a eu 5, 10 minutes de fumée, on a vu les flammes qui traversaient, on est partis", raconte un riverain.D'autres ont passé la nuit à Le Porge, les policiers ne leur ont pas laissé le choix. Hébergés par des proches, ils se sont retrouvés au gymnase de la ville en espérant avoir de bonnes nouvelles.