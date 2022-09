Incendie en Gironde : au moins 1 300 hectares brûlés dans le Médoc, 540 habitants évacués

L'incendie en cours dans le Médoc, à Saumos, près de Lacanau, a fortement progressé dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 septembre, passant de 400 hectares à près de 1 300 hectares, indique la préfecture de Gironde mardi matin.

incendie #Saumos

Point à 7h : feu toujours en cours.

➡️ 1300 ha brûlés

➡️ 4 maisons brûlées

➡️ 540 personnes évacuées sur Saumos et dans les hameaux proches de Ste Hélène.

D'importants moyens terrestres et aériens mobilisés.

Evitez impérativement le secteur. pic.twitter.com/ZzAD4R31GR — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) September 13, 2022

Quatre maisons ont brûlé, ajoute la préfecture qui conseille "d'éviter impérativement le secteur". 540 personnes, de Saumos et des communes environnantes, ont été évacuées lundi 12 septembre au soir et dirigées vers des communes limitrophes.

340 pompiers (de Gironde, de Charente-Maritime et du Lot-et-Garonne) sont mobilisés. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Les gendarmes de la Gironde évoquent une possible piste criminelle.

Un feu "virulent"

Le feu est qualifié "d'assez virulent" par les pompiers qui évoquaient lundi 12 septembre au soir des conditions météos défavorables : chaleur, sécheresse, faible hygrométrie et du vent. "Le départ de feu vers 15 heures était tellement rapide et violent qu'on a eu du mal à le contenir et le feu a progressé", expliquait ainsi sur franceinfo le lieutenant-colonel Laurent Pham. L'incendie est "relativement similaire" à ceux de cet été. "Ce sont des feux qui sont partis très rapidement avec une violence qu'on a rarement connue", indiquait encore l'officier de communication du SDIS 33 de Gironde.