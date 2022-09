Gironde : plus 400 hectares brûlés dans le Médoc, la commune de Saumos évacuée

Un incendie en cours dans le Médoc à Saumos, près de Lacanau, rapporte France Bleu Gironde. Plus de 400 hectares sont déjà partis en fumée. La situation n'est pas maîtrisée. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre, "à priori criminelle", selon les gendarmes de la Gironde. Le maire de Saumos évoque trois départs de feu quasi-simultanés.

Les 500 habitants de Saumos ont été évacués par précaution. Ils sont dirigés vers Sainte-Hélène et Le Temple. Une trentaine d'habitants a trouvé refuge dans le gymnase du Porge. Le camping municipal a aussi été mis à disposition. La départementale 5 est coupée dans les deux sens entre Saumos et Le Temple et entre Le Temple et Sainte-Hélène jusqu'à nouvel ordre.

En tout, 340 sapeurs-pompiers de Gironde, de Charente-Maritime et du Lot-et-Garonne sont sur place et sont aidés par les moyens aériens de la Sécurité civile : deux Canadair, deux hélicoptères bombardiers d'eau, un Dash. "Nous craignons des orages sur la zone avec de fortes rafales qui pourraient aggraver la situation", a expliqué lundi soir sur franceinfo le lieutenant-colonel Laurent Pham, officier communication Sdis 33 de Gironde.

L'incendie est "relativement similaire" à ceux de l'été

L'incendie a démarré en milieu d'après-midi. Le feu est qualifié "d'assez virulent" par les pompiers qui évoquent des conditions météo défavorables : chaleur, sécheresse, faible hygrométrie et du vent. "Le départ de feu vers 15 heures était tellement rapide et violent qu'on a eu du mal à le contenir et le feu a progressé"., explique le lieutenant-colonel Laurent Pham. L'incendie est "relativement similaire" à ceux de cet été. "Ce sont des feux qui sont partis très rapidement avec une violence qu'on a rarement connue", indique l'officier communication SDIS 33 de Gironde.

"Ces feux ont des vitesses de propagation très importantes et malheureusement on est toujours en train de courir derrière et d'essayer de les maintenir et de les contenir." Lieutenant-colonel Laurent Pham, Sdis 33 à franceinfo

Les fortes chaleurs et le manque de pluie ont asséché "la végétation et le feu évolue très rapidement sur ces zones." Des renforts sont attendus, notamment une douzaine de pompiers de Haute-Vienne qui partent lundi soir avec deux camions-citernes, un véhicule de liaison et un véhicule logistique.