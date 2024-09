Incendies en Équateur : les flammes menacent Quito

De terribles incendies enserrent la ville de Quito, en Équateur, depuis mardi 24 septembre. Les flammes ravagent déjà certains quartiers du nord de la capitale.

La fumée a plongé une partie de Quito (Equateur) dans l'obscurité. Située à 2 850 mètres d’altitude, la capitale est depuis mardi 24 septembre confrontée à cinq incendies simultanés. Dans le quartier nord-est, le feu se rapproche des immeubles. Les habitants eux-mêmes, avec de simples seaux d’eau, ont tenté toute la nuit de contenir le brasier.

Plus de 3 300 incendies en 2024 en Equateur

Plusieurs centaines de personnes ont déjà dû évacuer. "Nous avons déjà la confirmation que seulement quelques maisons ont été endommagées", a précisé le maire de Quito, Pabel Muñoz. Les axes routiers sont coupés, et les cendres chutent en continu, entraînant une mauvaise qualité de l’air. Par mesure de précaution, tous les établissements scolaires de la ville ont fermé.

Sujet à sa pire sécheresse depuis 60 ans, l’Equateur a vu plus de 3 300 incendies se déclarer en 2024. Un septième de sa superficie a brûlé. Un phénomène plus fréquent et plus intense en raison du réchauffement climatique causé par les activités humaines.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C . Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.