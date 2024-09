Patrimoine : à la découverte de l’île Tatihou, la forteresse du Cotentin

Cap sur la Manche, ce mercredi 25 septembre, et une petite île surprenante où nature et histoire se rencontrent : Tatihou. Sa tour, construite au XVIIe siècle, devait jouer le rôle de rempart face à la mer. Visite guidée.

Malgré son nom exotique, l’île de Tatihou (Manche) n’est qu’à quelques minutes des côtes de Normandie. Dès l’arrivée, les touristes découvrent une tour austère, face à la mer. Au XVIIe siècle, la côte est du Cotentin, mal défendue, était vulnérable aux attaques. L’ingénieur Vauban alerte alors le roi Soleil. Aujourd'hui, le promontoire de granit de 21 mètres offre un panorama imprenable sur la baie.

Un musée maritime sur l’île

Depuis la plateforme d’artillerie, les visiteurs peuvent s’imaginer soldats de 1694, face à l’ennemi. "On se sent fier. Forcément : on a un territoire à défendre, une vue magnifique et les copains en face", plaisante une femme. À l’époque, la tour a été construite trop tard. Trois ans auparavant, une coalition anglo-hollandaise coulait une quinzaine de navires français lors de la bataille de La Hougue.

Depuis 1984, les archéologues plongent pour fouiller les épaves. Certains éléments sont en parfait état et exposés dans le musée maritime de l’île. Olivier Yvetot, charpentier et passionné de vieux gréements, possède, sous un hangar à l’arrière du musée, une collection tout aussi riche : des dizaines de bateaux de pêche ou de plaisance, fabriqués au siècle dernier. "C’est un métier voué à disparaître, il y a très peu de constructions neuves. L’idée, c’est de les conserver le plus longtemps possible", confie-t-il.