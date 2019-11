Incendies en Australie : des habitants pris au piège, le feu se rapproche de Sydney

Deux incendies, qui se sont déclarés à environ 15 kilomètres au nord de Sydney, ont notamment dévasté une forêt d'eucalyptus située dans un parc forestier et atteint des maisons.

En Australie, les dizaines d'incendies attisés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation sèche, se sont intensifiés, mardi 12 novembre, et ont atteint la banlieue de Sydney. Deux incendies qui se sont déclarés à Turramurra, à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville, ont notamment dévasté une forêt d'eucalyptus située dans un parc forestier et atteint des maisons. Ils ont finalement été maîtrisés.

"Les braises qui flottaient dans l'air ont déclenché des feux devant les maisons", a expliqué un habitant à l'AFP. Selon un autre témoignage, l'incendie s'est propagé très rapidement. Un pompier a expliqué à l'AFP qu'un certain nombre de maisons avaient été menacées, mais que la pulvérisation de produit ignifuge a permis de limiter les menaces qui pesaient sur les habitations.

Des milliers de pompiers avaient été déployés préventivement dans les Etats du Queensland et de Nouvelle-Galles-du-Sud en raison de conditions "catastrophiques" et "hors normes". Ils ont cependant été dans l'incapacité d'empêcher plusieurs feux de brousse de percer le périmètre de confinement. Des résidents qui n'avaient pas été évacués se sont ainsi retrouvés pris au piège.