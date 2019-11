Australie : des dizaines de feux dans l'Est font au moins deux morts

Face à l'ampleur des incendies, le Premier ministre australien a déclaré que des militaires pourraient prêter main forte aux 1 300 pompiers déjà présents sur place.

"Nous n'avons jamais eu autant d'incendies en même temps et avec un tel niveau d'urgence", a déclaré un secouriste à la télévision australienne. Au moins deux personnes sont mortes, des dizaines d'autres ont été blessées dans un nombre sans précédent de feux de brousse, samedi 9 novembre, dans l'est de l'Australie.

Le corps d'un homme carbonisé a été retrouvé dans une voiture et une femme est également morte, ont indiqué les services de secours de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Plusieurs personnes sont également portées disparues et 30 autres ont été blessées, en majorité des pompiers. Plus de 150 maisons ont été détruites. Face à l'ampleur des feux, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que des militaires pourraient prêter main forte aux 1 300 pompiers présents sur place.

Une sécheresse exceptionnelle

Les incendies se sont déclarés dans les zones rurales du Queensland (Nord-Est) et de Nouvelle-Galles du Sud (Sud-Est), des environs de Brisbane à Sydney. De tels incendies se produisent chaque année pendant le printemps et l'été, mais cette année, ils ont été extrêmement nombreux et précoces et les scientifiques s'inquiètent pour les prochains mois. Le changement climatique et des cycles météorologiques défavorables ont généré une sécheresse exceptionnelle, un faible taux d'humidité et de forts vents qui contribuent à générer des feux de brousse.

Le long de la côte située au nord et au sud de Sydney, des habitants ont posté des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux montrant un ciel rempli de fumée de couleur orange et des eucalyptus engloutis par les flammes. Des centaines de koalas pourraient avoir péri.

Close to where I live. Feeling super sorry for anyone actually near the fires. There’s ash and black leaves falling everywhere. #bushfires. #fires pic.twitter.com/bE9zyWzGh0 — Britt (MaidenWarrior) (@HunterMezher) November 8, 2019

Dans certaines régions, la population s'est retrouvée coincée et a reçu pour instructions de "chercher un abri car il est trop tard pour partir". Des radios locales ont interrompu leurs programmes afin d'expliquer comment survivre à un incendie dans le cas où des personnes se retrouveraient bloquées dans leur maison ou dans leur véhicule.