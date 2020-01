Incendies en Australie : des habitants piégés sur les plages

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Australie, les nombreux incendies ont fait huit morts en deux jours. L'ultime refuge des habitants pris au piège est la plage ; les réfugiés ont été poussés vers la mer par les flammes incontrôlables. "On est descendu sur la plage parce qu'il fallait vraiment évacuer. Ici, l'air est irrespirable. Parfois le vent change et, avec la fumée, on ne voit plus rien", explique un sinistré.

Des millions d'hectares dévastés

Un peu plus loin, dans une ambiance de fin du monde, certains ont trouvé refuge sur leur bateau. Depuis quatre mois, ces incendies ravagent le sud-est de l'Australie. Des millions d'hectares sont dévastés : l'équivalent de la superficie de la Belgique. L'air est irrespirable, tous les habitants ont été évacués. Les pompiers sont débordés et leurs efforts dérisoires par rapport à l'étendue des incendies. Mercredi 1er janvier, une opération de sauvetage d'une grande ampleur a lieu pour évacuer les réfugiés.